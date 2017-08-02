Начался чат с режиссером Зазой Буадзе

На сайте "Главред" начался чат с режиссером и сценаристом Зазой Буадзе. Совсем скоро, 24 августа, состоится премьера одной из новых работ режиссера — остросюжетного исторического фильма "Червоный", снятого по мотивам одноименного романа-бестселлера Андрея Кокотюхи. А 3 августа стартует промо-тур картины, который охватит все регионы Украины.

Работа над фильмом "Червоный" началась еще до Майдана. Революция и война внесли свои коррективы, однако подтвердили — украинцам необходим именно такой герой. Потому образ Червоного вышел за рамки романа.

Особенностью картины стало то, что для всех актеров, кроме исполнителя главной роли — Николая Березы, работа в большом кино стала дебютной. Зритель откроет для себя десятки актеров, ранее не известных, которых искали в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Одессе и Ужгороде. А в эпизодах и массовых сценах задействованы исполнители с настоящими уголовными биографиями.

Съемки "Червоного" начались еще 10 марта 2016 года в Кривом Роге. Съемочная группа построила два уникальные объекта — концлагерь недалеко от обрыва "Провал СССР" и шахту-каторгу на месте настоящей Кочубеевской шахты, которая не использовалась с 1917 года. Теперь эти объекты стали частью экскурсионного туристического маршрута.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.