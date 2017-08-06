Газманов в Донецке похвастался подарком от боевиков ДНР, опубликованы фото

Известный российский певец Олег Газманов, который приезжал с концертом в "Донецкую народную республику"(ДНР), похвастался подарком от террористов — каской и пулеметом с запрещенной в Украине георгиевской лентой.

Фотография появилась в Instagram певца, пишет Обозреватель

"Всем привет. Мы в Донецке. Спасибо за такой удивительный подарок в моих руках. К сожалению, он напоминает, что совсем рядом идёт война", — написал он.

Газманов надеется на то, что его песни помогут людям в ДНР "получать радость от жизни".

"Очень хочется, чтобы мои песни помогли людям поверить в то, что будет всё хорошо, что будет мир в этом регионе и чтобы люди не страдали. Чтобы пели песни, трудились растили бы детей и получали радости в этой жизни", — написал он.

Напомним, глава МИД Литвы Линас Линкявичюсзаявил, что российского певца Олега Газманова внесли в список нежелательных лиц из-за поддержки им политики Кремля и пропаганды, поддерживающей агрессию России в соседних странах.