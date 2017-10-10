Фильм об режиссере Сенцове номинировали на международную премию

Фильм об украинском режиссере Олеге Сенцове "Процесс" российского режиссера Аскольда Курова номинировали на международную премию Silver Eye-2017 как лучший документальный фильм Восточной и Центральной Европы.

Об этом пишут Крым.Реалии.

Для участия в этом конкурсе фильмы отбирали в трех номинациях: короткий метр, средний метр и история. Кинолента "Процесс" попал в категорию "История".

Церемония награждения пройдет с 24 по 29 октября на Международном фестивале документальных фильмов в городе Йиглава (Чехия). Отметим, что документальный фильм "Процесс" вышел в украинский прокат 6 апреля 2017 года.

Напомним, Порошенко назначил заключенному Сенцову государственную стипендию.