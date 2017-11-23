В Госкино рассказали об условии запрета на показ "Сватов"

Госкино начнет процедуру отзыва прокатного удостоверения на популярный комедийный сериал "Сваты", сразу после того, как получит соответствующие документы от украинского Министерства культуры.

Такое заявление сделал Сергей Неретин первый заместитель главы Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко, сообщает "Укринформ".

По словам чиновника, что сейчас ведомство не имеет законных оснований запретить показ сериала. Госкино может пойти на этот шаг только после того, как получит официальные бумаги от Минкультуры. Ведь именно там формируется список людей, которым запрещено находиться в Украине – согласно документам СБУ.

"На основании официальных документов мы начинаем реагировать. То есть, мы действуем исключительно в поле действующего законодательства. Как только к нам поступит этот документ - это может произойти сегодня, завтра, послезавтра, мы будем отзывать прокатное удостоверение на сериал", - сказал Неретин .

Напомним, ранее актер Федор Добронравов, играющий в "Сватах" одного из центральных персонажей − Ивана Будько, прокомментировал запрет на въезд в Украину, объявленный ему СБУ.