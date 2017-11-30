СМИ узнали, какую операцию перенес Олег Табаков

Российскому актеру и режиссеру Олегу Табакову врачи установили трахеостому (искусственное дыхательное горло, трубку, которая помещается в трахею) — провели трахеостомию.

Артист находится в реанимации, в отдельной палате, сообщил "Интерфаксу" медицинский источник.

Позже заведующий отделением экстренной и общей хирургии Европейского медицинского центра, кандидат меднаук, хирург, член московского общества хирургов Владимир Кан рассказал, что трахеостомия делается в случае непроходимость верхних дыхательных путей, пишут "Известия".

"При воспалении легких возникает отек легочной ткани, сокращается площадь дыхательной поверхности", — отметил собеседник. По его словам, "соответственно, возникает картина дыхательной недостаточности, человек самостоятельно не может обеспечить себя кислородом, потому что легкие заблокированы отеком".

В таких случаях его переводят на аппаратное дыхание. "Происходит искусственная вентиляция легких. Это вспомогательное мероприятие, когда проводится инкубационная трубка в трахею и за человека дышит аппарат. Это нормальная практика, которая показана при обширных поражениях воспалительным процессом легочной ткани", — заявил Кан.

Ранее сообщалось, что в московской Первой градской больнице Олега Табакова экстренно прооперировали, состояние было стабильно тяжелым, актер находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Его сын говорил, что отцу поставили диагноз воспаление легких.