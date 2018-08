"Мусор космического масштаба". Иван Леньо о сериале "Сваты"

Служба безопасности Украины (СБУ) абсолютно правильно поступила, запретив сериал "Сваты", актеры которого являются врагами Украины.

Такое мнение высказал исполнитель главной роли документальной рок-оперы Got To Be Free, фронтмен группы Kozak System Иван Леньо на чате в "Главреде", комментируя запрет сериала "Сваты" и недавнее видеообращение Владимира Зеленского.

По словам музыканта "все, что связано с деятельностью создателей подобных сериалов и самих сериалов, очень неприятно".

"Я, в отличие от тех, кому нравятся такие сериалы, вижу больше, чем они. И считаю всю деятельность подобных "творческих высеров" подрывной деятельностью в пользу врагов Украины", — отметил музыкант.

"Если ты публично анализируешь чью-то деятельность, даже последнего подонка, то самим фактом озвучивания его фамилии, ты материализует его и продолжаешь ему жизнь в медийном пространстве. Поэтому с вашего разрешения я не буду называть ни имени этой команды, которая думает, что веселит людей, ни названия того сериала, который считаю мусором космического масштаба.

СБУ абсолютно правильно поступила, что запретила медийный продукт, актеры которого являются врагами Украины. Думаю, рано или поздно СБУ обратит внимание на самого "кандидата в президенты", так как в его хитроумной позиции есть достаточное количество негатива по отношению к настоящей Украине и настоящим украинцам", — заявил Леньо.

29 ноября Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".

Ранее СБУ на три года запретила въезд в Украину одному из исполнителей главных ролей Федору Добронравову. Россиянин неоднократно посещал Крым и публично поддерживал его аннексию.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обрушился с критикой на Службу безопасности Украины после того, как стало известно, что снятый студией "Квартал 95" комедийный сериал могут запретить.

Зеленский жестко высказался из-за возможного запрета "Сватов", заявив: "Сначала поборите свое кумовство".

Читайте также по теме: Поправка на войну, или Как украинцам избавиться от синдрома "Сватов".