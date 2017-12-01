Иван Леньо о квотах на музыку: доминирование вражеского контента нужно прекратить

По мнению Леньо, "содержание чужого в нашем пространстве нужно внимательно контролировать и ограничивать".
Фронтмен группы Kozak System Иван Леньо считает, что государственные корректирующие органы Украины совершенно справедливо ограничивают существование в нашем медиапространстве российского культурного контента как вражеского.
Такое мнение высказал исполнитель главной роли документальной рок-оперы Got To Be Free на чате в "Главреде", комментируя вопросы о квотах на украинскую музыку и о введении акциза на российские книги.
По его мнению, "содержание чужого в нашем пространстве нужно внимательно контролировать и ограничивать".
"Любая цивилизованная страна за этим тщательно следит, и только Украина как постсоветская травматическая страна обеднела настолько, что в ее медийном и интеллектуальном пространстве тотально доминирует чужое", — говорит музыкант.
Он также считает, что "пришло время исправить эту несправедливость. И квоты являются маленькой частью в этой тяжелой и неблагодарной работе".
"Неблагодарной — потому что люди привыкают и очень неохотно откликаются на любые неудобства. Так, изучение языка для многих составляет проблему, и они готовы придумывать любые "отмазки", чтобы оправдать свою лень, а не наоборот", — заявил Леньо.
Отвечая на вопрос, поддерживает ли музыкант инициативу о введении акциза на российские книги, Леньо заявил, что украинцы способны обеспечить себя отечественным продуктом и ограничить себя от влияния чужой пропаганды.
Но, сожалеет Леньо, таких сознательных украинцев недостаточно и "поэтому существуют государственные корректирующие органы, которые, по его мнению, совершенно справедливо ограничивают существование в украинском пространстве русского культурного контента как вражеского".
Ранее Иван Леньо заявил, что СБУ абсолютно правильно поступила, запретив сериал "Сваты", актеры которого являются врагами Украины.