Кирилл Сыгыда назвал два основных тренда рекламы в 2018 году

Коммерческий директор одного из ведущих агентств Adwise.Agency Кирилл Сыгыда назвал когнитивный диссонанс и кинематограф главными трендами видеорекламы в этом году. Об этом передает "Высшая школа коммуникаций", пишет ВШК.

По словам Кирилла Сыгыды, украинский потребитель рекламы устал от информационного шума, который его окружает, и фильтрует рекламные сообщения.

"Мы живем в мире видеоряда. Раньше видеореклама была прерогативой телевидения. Но искусственные пороги входа в телевизионный эфир и активное развитие YouTube сделали свое дело: видеореклама полностью переходит в интернет. Новые функции YouTube позволяют каждому зрителю оценить рекламный ролик. И это дает точный фидбек рекламодателю",- цитирует слова Кирилла Сыгыды сайт "Высшая школа коммуникаций".

Когнитивный диссонанс и кинематографическое качество рекламных роликов способствует продаже товаров, которые рекламируются. А традиционные методы рекламирования "в лоб", в которых человека настойчиво убеждают совершить покупку, уходят в прошлое.

Рекламист уверен, что в 2018 году эффективные продажи приносит эмоциональная реклама, в которой человек или узнает себя (в качестве персонажа рекламного ролика), или восхищается техническим исполнением ролика. "Более того, каждый правильно сделанный ролик — это call to action. Важно поймать внимание зрителя в одной точке и умело нажать на нее. Видеореклама уходит от функции информативности, основой ее эффективности становится угадывание эмоционального состояния аудитории",— утверждает Кирилл Сыгыда.

Стоит отметить, что украинский рынок производство рекламных роликов планомерно растет. Наши продакшн-студии и специалисты давно и успешно производят рекламу для глобальных брендов, в числе которых Apple, Nissan, Diesel. А большая часть нашумевшего британского фильма "Смерть Сталина" снималась в Киеве — на Золотых Воротах и Воздвиженке.