Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование

Андрей Авдеенко

Указом президента Украины Петра Порошенко званием "Заслуженный работник культуры Украины" награжден псевдоученый Андрей Авдеенко.

Как выяснили журналисты программы «Схемы», Авдеенко известен своим псевдонаучными теориями.

Отмечается, что для подтверждения научность своих произведений Авдеенко прибегает к фотошопу и откровенной фальсификации. При этом ученой степени у Авдеенко нет, а звание "академика" ему присвоила общественная организация "Украинская академия наук".

Кроме того, звание "адмирала", о котором рассказывает публично Авдеенко, также "фейковое": в пресс-службе Военно-морских сил Украины сообщили, что такого звания, как "почетный адмирал", у них не существует.

При этом в Администрации президента подчеркнули, что ответственность за отбор кандидатуры Авдеенко на награждение почетным званием лежит на руководстве Запорожской ОГА, которое подготовило соответствующую рекомендацию.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко рассказал, сколько Героев Украины сейчас находятся под следствием.