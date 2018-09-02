Историки объяснили, почему День знаний отмечается именно 1 сентября

Празднование Дня знаний во Львове / УНИАН

Так сложилось, что учебный год начинается в день начала года календарного, а намного позднее.

Как так получилось, объяснили эксперты Telegram-канала "Почему?"

По одной из серий, именно 1 сентября с проповедью к народу вышел Иисус. В честь великого для христиан события в 325 году н.э. император Константин и объявил этот день началом следующего учебного года.

Что касается славян, то с 1492 году российский царь Иван III издал указ о праздновании Нового года 1 сентября. Заодно и учебу начинали примерно в это время.

Позднее другой российский самодержавец Петр I, чтобы не отличаться от западных соседей, сделал началом Нового года 1 января. Но учебный процесс по-прежнему начинали в сентябре — из-за традиции и позиции Церкви, которая часто отрицала такое нововведения.

Читайте такжеИ снова 1 сентября: почему школьные линейки нужно отменитьПри этом раньше школы сами определяли дату начала учебы: в городах за парты садились в августе, а в селах — сентябре-октябре. Лишь в 1984 году в СССР издали закон, по которому 1 сентября стал официальным праздником и первым днем учебы.

Ранее в киевской школе устроили бойкот торжественной линейки. В киевской школе №40 родители пришли на торжественную линейку, посвященную 1 сентября, без своих детей.

Также сообщалось, какие изменения ждут юных украинцев с 1 сентября. В Украине вводятся новые строительные нормы.