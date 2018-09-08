8 сентября – какой религиозный праздник отмечаем, что надо есть и с чем поздравлять Порошенко

На 8 сентября в Украине выпало сразу несколько праздников / 1zoom.ru

8 сентября Православная Церковь установила празднование в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Считается, что евангелист Лука написал сей образ на доске, что взял из стола, за которым обедало Святое Семейство – Спаситель, Богородица и праведный Иосиф Обручник. Увидев кину, Богоматерь сказала: "Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет".

Одно из чудес, связанных с Владимирской иконой Пресвятой Богородицы, повествует о Тамерлане. В 1395 году хан-завоеватель захватил город Елец и решил пополнить копилку своих побед еще и Москвой. Чтобы спастись от захватчиков, в Белокаменной устроили крестный ход с иконой Богоматери. И в этом время Тамерлан якобы увидел вещий сон, в котором ему явилась Божья Матерь и велела покинуть пределы России. Даже будучи иной веря, хан прислушался к христианской защитнице – и повернул войска прочь. В честь этого события и установлено сретение (встреча иконы народом в день памятного крестного хода) Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Владимирская икона Божией Матери

Кроме того, 8 сентября Церковь почитает память святой мученицы Наталии и мужа ее Андриана.

8 сентября: что нужно делать

В этот день необходимо молиться святой Наталье о супружеском счастье и добрых отношениях с родственниками. Для этого не обязательно ходить в храм – помолиться можно и дома.

Мученики Адриан и Наталия

Владимирская икона Божией Матери: от чего защищает

В чем же помогает Владимирская икона Божией Матери? Перед этим образом молят:

об усмирении вражды и гнева;

при принятии важных решений;

для укрепления духа;

при болезнях физических, особенно сердечных и глаз;

при разладах в семье.

Владимирская икона Божией Матери: молитва

О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Благодаряще Тя о всех великих благодеяниих, в роды родов людем российским от Тебе бывших, пред пречистым образом Твоим молим Тя: сохрани град сей (или: весь сию, или: святую обитель сию) и предстоящия рабы Твоя и всю Землю Русскую от глада, губительства, земли трясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани. Сохрани и спаси, Госпоже, Великаго Господина и Отца нашего (имя рек), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего (имя рек), Преосвященнейшаго епископа (или: архиепископа, или митрополита) (титул), и вся Преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя. Даждь им Церковь Российскую добре управити, верныя овцы Христовы негиблемы соблюсти. Помяни, Владычице, и весь священнический и монашеский чин и спасение их, согрей сердца их ревностию о Бозе и достойно звания своего ходити коегождо укрепи. Спаси, Госпоже, и помилуй и вся рабы Твоя и даруй нам путь земнаго поприща без порока преити. Утверди нас в вере Христовей и во усердии ко Православней Церкви, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, в напастех терпение нам подаждь, во благоденствии — воздержание, к ближним любовь, ко врагом всепрощение, в добрых делех преуспеяние. Избави нас от всякаго искушения и от окамененнаго нечувствия, в страшный же день Суда сподоби нас ходатайством Твоим стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

8 сентября – День украинского кино

Также во вторую субботу сентября отмечается День украинского кино.

Читайте такжеВ Киеве покажут фильм режиссера, вдохновившего Тарантино на создание "Бесславных ублюдков"Праздник установлен в честь первой украинской киносъемки, которая состоялась в Харькове в сентябре 1896 года. Тогда фотограф Альфред Федецкий снял несколько хроникальных сюжетов. Первый украинский киносеанс Федецкий устроил в Харьковском оперном театре уже в декабре.

Среди выдающихся украинских представителей искусства кино нельзя не вспомнить Веру Холодную (кинокоролеву своего времени), Александра Довженко, в честь которого названа легендарная киностудия, Сергея Параджанова и Киру Муратову, Леонида Быкова, Богдана Ступку и многих других.

8 сентября – День физической культуры и спорта Украины

Также во вторую субботу сентября отмечается украинский День спорта, официально – День физической культуры и спорта Украины. Всего украинские спортсмены уже успели завоевать более 400 олимпийских медалей – и эта копилка продолжает пополняться.

Напомним, МОК добавил в программу Олимпиады-2022 шесть новых дисциплин. Добавление новых дисциплин связано со стремлением МОК сделать соревнования "более молодыми и сбалансированными по гендерному признаку".

Ранее Австрийский олимпийский комитет (АОК) объявил, что страна не будет претендовать на проведение зимней Олимпиады-2026 и Паралимпийских игр того же года. В 2013 году заявку на проведение зимних Олимпийских игр-2022 во Львове подавала и Украина.

8 сентября: приметы дня

В этот день принято есть блины и овсяные кисели. Это отличный день для сбора грибов, калины и рябины. Отсюда и народные названия дня: день Натальи-овсянницы, овсянница, рябинники.

Для этого дня есть такие приметы:

Если утро холодное – то зима будет ранней и тоже холодной, а осень – дождливой;

Если большой урожай рябины – это к морозу;

Если до этого дня не опали листья березы и дуба – то будет зима суровой;

Услышать пение овсянки – к счастью;

К этому дню не выкосишь овес – намотаешься до слез.

8 сентября: именины

Читайте такжеПоздравления с Днем ангела Дмитрия в картинках и шуточныеДень Ангела 8 сентября отмечают Натальи, Адрианы (Андрианы), Викторы, Георгия, Дмитрии, Петры и Романы.

Людям, рожденным 8 сентября, в качестве талисмана рекомендуется носить оберег с яшмой.

Также считается, что если рожденную в этот день девочку назвать Наташей, то это принесет ей счастье и долголетие.

Мы также подобрали поздравления с именинами для Натальи, Адриана, Виктора, Георгия, Дмитрия, Петра и Романа: