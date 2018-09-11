Как поздравить с праздником усекновения главы Иоанна Предтечи-2018 на словах и в открытках

11 сентября православные отмечают великий религиозный праздник – усекновение главы Иоанна Предтечи-2018.

Об истории праздника, его традициях, приметах дня и о том, как молиться святому – мы уже писали в материале Когда день Иоанна Крестителя в 2018 году и почему нельзя есть борщ в этот день.

Также мы выяснили, что нельзя делать в праздник усекновения главы Иоанна Предтечи-2018.

В сегодняшнем материале – поздравления с днем усекновения главы Иоанна Крестителя.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: поздравления в прозе

Православные братья и сестры! Поздравляю вас с праздником – усекновением главы Иоанна Предтечи! Вспомним его безграничную любовь к Богу и самоотверженное служение в смирении! Укрепим свои сердца горячей молитвой и строгим постом! Пусть Господь не оставит вас в этот скорбный день и даст нам сил!

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В праздник усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать рассудительности и решительности в жизни, благополучия и светлых надежд, милосердия и великодушия, добра и радости, успеха и любви, большого счастья и верных решений в любом вопросе.

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В день усекновения главы Иоанна Предтече хочу пожелать семейного достатка и блага, добрых поступков и отзывчивости, щедрости души и мягкости сердца, великого счастья, благодарности за все хорошее, крепкой веры и любви, великих надежд и удачи.

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Прими мои поздравления с праздником – усекновением главы Иоанна Предтечи! Пусть этот скорбный день будет для нас поводом вспомнить о великом служении и счастье пострадать за веру. Помолимся о ниспослании нам сил пройти земной путь в соответствии со Священным Писанием и заповедями Божьими! Аминь!

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В день усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю жить без яблока раздора и в постоянном круговороте счастья. Желаю в важном деле не терять рассудка и головы, желаю на своем пути устранять любые помехи и непременно оправдывать заветные надежды.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: поздравления в стихах

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Мы отмечаем нынче день,

И в памяти он будет вечен:

Усекновение главы

У Иоанна у Предтечи.

Смиренно просим в этот день,

Чтоб снизошла Христа к вам милость.

Чтоб было счастье каждый день,

Ну, а плохое и не снилось.

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3 смс - 187 символов:

Усекновение главы

Предтечи Иоанна

Справляет нынче люд везде,

Пусть снизойдет вам манна.

Желаю веры и добра,

Просите — все вам будет.

Услышит славный вас святой,

В миг трудный не забудет.

***

Иоанн был целомудрия учитель,

Примером слыл он для подражания,

Был он Божиим Крестителем,

И по недоразумению пострадал.

Сегодня день Усекновения главы Пророка,

Господь, молитвы наши прими,

Пусть будет жизнь без зла и упреков,

Пусть счастьем наполняются все дни.

***

3 смс - 188 символов:

Войди во храм, поставь свечу,

Не нужно лишней речи.

В день этот отсекли главу

Иоанна Предтечи.

Он Богу жизнь свою отдал,

И веру не нарушил.

Войди во храм, поставь свечу

За праведную душу.

***

Иоанн Господний святым апостолом был,

Он преданно народу служил,

Божьим Крестителем величали его,

По неразумному велению казнили его.

Помолимся за то, чтобы восторжествовало добро,

Чтоб искоренить из жизни зло,

Пусть в ваших душах искрится тепло,

Дай Бог, чтоб всем и всегда нам везло.