Как поздравить с праздником усекновения главы Иоанна Предтечи-2018 на словах и в открытках

"Главред" собрал идеи поздравлений с усекновением главы Иоанна Крестителя.
11 сентября православные отмечают великий религиозный праздник – усекновение главы Иоанна Предтечи-2018.
Об истории праздника, его традициях, приметах дня и о том, как молиться святому – мы уже писали в материале Когда день Иоанна Крестителя в 2018 году и почему нельзя есть борщ в этот день.
Также мы выяснили, что нельзя делать в праздник усекновения главы Иоанна Предтечи-2018.
В сегодняшнем материале – поздравления с днем усекновения главы Иоанна Крестителя.
Усекновение главы Иоанна Предтечи: поздравления в прозе
Православные братья и сестры! Поздравляю вас с праздником – усекновением главы Иоанна Предтечи! Вспомним его безграничную любовь к Богу и самоотверженное служение в смирении! Укрепим свои сердца горячей молитвой и строгим постом! Пусть Господь не оставит вас в этот скорбный день и даст нам сил!
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В праздник усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать рассудительности и решительности в жизни, благополучия и светлых надежд, милосердия и великодушия, добра и радости, успеха и любви, большого счастья и верных решений в любом вопросе.
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В день усекновения главы Иоанна Предтече хочу пожелать семейного достатка и блага, добрых поступков и отзывчивости, щедрости души и мягкости сердца, великого счастья, благодарности за все хорошее, крепкой веры и любви, великих надежд и удачи.
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Прими мои поздравления с праздником – усекновением главы Иоанна Предтечи! Пусть этот скорбный день будет для нас поводом вспомнить о великом служении и счастье пострадать за веру. Помолимся о ниспослании нам сил пройти земной путь в соответствии со Священным Писанием и заповедями Божьими! Аминь!
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В день усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю жить без яблока раздора и в постоянном круговороте счастья. Желаю в важном деле не терять рассудка и головы, желаю на своем пути устранять любые помехи и непременно оправдывать заветные надежды.
Усекновение главы Иоанна Предтечи: поздравления в стихах
4 смс - 213 символов:
Мы отмечаем нынче день,
И в памяти он будет вечен:
Усекновение главы
У Иоанна у Предтечи.
Смиренно просим в этот день,
Чтоб снизошла Христа к вам милость.
Чтоб было счастье каждый день,
Ну, а плохое и не снилось.
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3 смс - 187 символов:
Усекновение главы
Предтечи Иоанна
Справляет нынче люд везде,
Пусть снизойдет вам манна.
Желаю веры и добра,
Просите — все вам будет.
Услышит славный вас святой,
В миг трудный не забудет.
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Иоанн был целомудрия учитель,
Примером слыл он для подражания,
Был он Божиим Крестителем,
И по недоразумению пострадал.
Сегодня день Усекновения главы Пророка,
Господь, молитвы наши прими,
Пусть будет жизнь без зла и упреков,
Пусть счастьем наполняются все дни.
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3 смс - 188 символов:
Войди во храм, поставь свечу,
Не нужно лишней речи.
В день этот отсекли главу
Иоанна Предтечи.
Он Богу жизнь свою отдал,
И веру не нарушил.
Войди во храм, поставь свечу
За праведную душу.
***
Иоанн Господний святым апостолом был,
Он преданно народу служил,
Божьим Крестителем величали его,
По неразумному велению казнили его.
Помолимся за то, чтобы восторжествовало добро,
Чтоб искоренить из жизни зло,
Пусть в ваших душах искрится тепло,
Дай Бог, чтоб всем и всегда нам везло.