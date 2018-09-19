Воскрес ради пати. В Польше выпивоха очнулся в морге и уехал на вечеринку

19 сентября 2018, 05:11

Врачам из "скорой" точно "прилетит" за лже-диагностированную смерть.

Труп
Труп. Иллюстративное фото / Twitter/ NewsUpdate24

31-летний житель города Семяновице-Сленске (Польша), "умер" от алкогольного отравления, проснулся в морге и снова отправился на вечеринку.

Соответствующее сообщение опубликовало местное издание PatrztuNews. По данным журналистов, мужчину без признаков жизни обнаружился близ одного из ночных клубов. Прибывшие врачи из бригады скорой помощи констатировали его смерть и отправили тело в городской морг.

Однако, мужчина через пару часов протрезвел и пришел в себя в холодильной камере. В отчаянии он начал кричать. Услышал мольбы "воскресшего трупа" охранник морга". Открыв ящик, он увидел трясущегося от холода мужчину, который попросил немедленно дать ему одеяло.

После того как "воскресший" немного согрелся, он облачился в свою одежду, отказался от госпитализации и, вызвав такси к моргу, поехал на вечеринку к друзьям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в морге оживший покойник распугал "металлистов",

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