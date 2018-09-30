День ангела Надежды: как поздравить на словах и в открытках

30 сентября, в праздник Веры, Надежды, Любви, отмечают свои именины по церковному календарю все Верочки, Наденьки, Любочки и еще Сонечки. Эти девочки очень мудры, а в дом приносят уют и благополучие.

По традиции, именинницы Веры, Нади, Любы и Софии отмечают свой день Ангела целых три дня подряд.

На именины им принято дарить ладанки и иконы Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи, а те в ответ угощают дарителей пирогами.

Поздравления для Надежды

Дорогая Надюша, я тебя поздравляю и пожелать искренне тебе хочу не знать границ в просторах счастья и верить в заветную мечту, постигать большой успех в любом деле и дарить миру свою красоту, искренне любить и радоваться жизни.

***

Надежда, с именинами тебя!

Пусть жизнь твоя на счастье не скупится!

Тебе желаю искренне, любя,

Пусть лучшее в судьбе твоей случится!

Пусть будет много маленьких чудес,

И нежности, и ласки, и участья.

И светлой песней до самих небес

Звучит симфония добра и счастья!

***

Надюшка, я хочу тебе сегодня пожелать всегда идти по жизни верной счастливой дорогой, никогда не оставлять своих надежд и друзей в стороне. Наденька, пусть пышными розами цветет твоя красота и нежными ромашками распускается душа.

***

Ты всегда – в предвкушенье хорошего.

Ты – Надежда, и этим все сказано.

Пусть в судьбе твоей все будет сложено

Так, как хочешь лишь ты, моя ясная.

Ведь сегодня – День доброго Ангела

У тебя, дорогая Надюша,

Пусть обнимет тебя он ласково,

Песню счастья споет. Ты послушай…

***

Милая Наденька, поздравляю тебя! По легендам и приданиям известно, что Надежда является талантливой индивидуальностью, которая любит свободу. Поэтому желаю тебе не знать в жизни ограничений и препятствий, быть независимой и гордой, искренне любящей и по-настоящему счастливой.

***

С днем ангела, Наденька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

***

Моя милая Надежда, в твой праздник от души желаю цвести цветом счастья и радости, благоухая ароматом нежности и доброты. Надюша, пусть улыбается тебе удача, пусть сильной и успешной будет личность внутри тебя.