День ангела Надежды: как поздравить на словах и в открытках

"Главред" собрал самые красивые и душевные поздравления с праздником.
30 сентября, в праздник Веры, Надежды, Любви, отмечают свои именины по церковному календарю все Верочки, Наденьки, Любочки и еще Сонечки. Эти девочки очень мудры, а в дом приносят уют и благополучие.
По традиции, именинницы Веры, Нади, Любы и Софии отмечают свой день Ангела целых три дня подряд.
На именины им принято дарить ладанки и иконы Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи, а те в ответ угощают дарителей пирогами.
Поздравления для Надежды
Дорогая Надюша, я тебя поздравляю и пожелать искренне тебе хочу не знать границ в просторах счастья и верить в заветную мечту, постигать большой успех в любом деле и дарить миру свою красоту, искренне любить и радоваться жизни.
***
Надежда, с именинами тебя!
Пусть жизнь твоя на счастье не скупится!
Тебе желаю искренне, любя,
Пусть лучшее в судьбе твоей случится!
Пусть будет много маленьких чудес,
И нежности, и ласки, и участья.
И светлой песней до самих небес
Звучит симфония добра и счастья!
***
Надюшка, я хочу тебе сегодня пожелать всегда идти по жизни верной счастливой дорогой, никогда не оставлять своих надежд и друзей в стороне. Наденька, пусть пышными розами цветет твоя красота и нежными ромашками распускается душа.
***
Ты всегда – в предвкушенье хорошего.
Ты – Надежда, и этим все сказано.
Пусть в судьбе твоей все будет сложено
Так, как хочешь лишь ты, моя ясная.
Ведь сегодня – День доброго Ангела
У тебя, дорогая Надюша,
Пусть обнимет тебя он ласково,
Песню счастья споет. Ты послушай…
***
Милая Наденька, поздравляю тебя! По легендам и приданиям известно, что Надежда является талантливой индивидуальностью, которая любит свободу. Поэтому желаю тебе не знать в жизни ограничений и препятствий, быть независимой и гордой, искренне любящей и по-настоящему счастливой.
***
С днем ангела, Наденька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!
***
Моя милая Надежда, в твой праздник от души желаю цвести цветом счастья и радости, благоухая ароматом нежности и доброты. Надюша, пусть улыбается тебе удача, пусть сильной и успешной будет личность внутри тебя.