Поздравления с именинами Любови-2018 на словах и в открытках

"Главред" собрал самые красивые и душевные поздравления с праздником.
30 сентября, в праздник Веры, Надежды, Любви, отмечают свои именины по церковному календарю все Верочки, Наденьки, Любочки и еще Сонечки. Они мудры, умеют создавать уют и привлекают благополучие.
По традиции, именинницы отмечают свой день Ангела целых три дня подряд. Им принято дарить ладанки и именные иконы, а те в ответ угощают дарителей пирогами.
Поздравления с именинами Любови
Милая Любочка, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе светлых и радостных моментов жизни, счастливых событий и великолепных идей, замечательного настроения и ярких эмоций, верной любви и исполнения заветной мечты.
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Люба, от души тебе желаю,
Чтоб любимой ты была,
Чтоб судьба добро дарила,
С твоим праздником тебя!
Счастья, радости, веселья,
Мира дому твоему,
Чтобы было настроенье,
Поздравлять тебя спешу!
***
Дорогая Любушка, я тебя сердечно поздравляю и пожелать хочу всегда любить и быть любимой, ни в коем случае не терять надежды и веры в себя, стремиться к высоким успехам и заветным желаньям, не упускать свое счастье и удачу никогда.
***
Сестра моя, Любаша,
Сегодня День Ангела твой.
Пусть жизнь твоя полная чаша,
И беды с нее все долой!
И пусть будет смех и улыбки,
И счастье клубится вокруг!
Обходят тебя пусть ошибки,
А рядом надежнейший друг!
***
Дорогая Любонька, я тебя поздравляю от души и желаю тебе рассветов счастья и любви, больших побед и успехов, искренних и веселых эмоций, доброй удачи и великолепного настроения, чудесных идей и бодрого самочувствия.
***
Самой красивой всегда оставайся,
Ты не грусти и заботы отбрось.
Люба, легко и светло улыбайся,
Счастье задумай, чтоб вскоре сбылось!
Пусть окружают хорошие люди,
Радость в душе непременно живет,
Жизнь преподносит удачу на блюде,
А впереди лишь прекрасное ждет!