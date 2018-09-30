Поздравления с именинами Любови-2018 на словах и в открытках

30 сентября, в праздник Веры, Надежды, Любви, отмечают свои именины по церковному календарю все Верочки, Наденьки, Любочки и еще Сонечки. Они мудры, умеют создавать уют и привлекают благополучие.

По традиции, именинницы отмечают свой день Ангела целых три дня подряд. Им принято дарить ладанки и именные иконы, а те в ответ угощают дарителей пирогами.

Поздравления с именинами Любови

Милая Любочка, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе светлых и радостных моментов жизни, счастливых событий и великолепных идей, замечательного настроения и ярких эмоций, верной любви и исполнения заветной мечты.

***

Люба, от души тебе желаю,

Чтоб любимой ты была,

Чтоб судьба добро дарила,

С твоим праздником тебя!

Счастья, радости, веселья,

Мира дому твоему,

Чтобы было настроенье,

Поздравлять тебя спешу!

***

Дорогая Любушка, я тебя сердечно поздравляю и пожелать хочу всегда любить и быть любимой, ни в коем случае не терять надежды и веры в себя, стремиться к высоким успехам и заветным желаньям, не упускать свое счастье и удачу никогда.

***

Сестра моя, Любаша,

Сегодня День Ангела твой.

Пусть жизнь твоя полная чаша,

И беды с нее все долой!

И пусть будет смех и улыбки,

И счастье клубится вокруг!

Обходят тебя пусть ошибки,

А рядом надежнейший друг!

***

Дорогая Любонька, я тебя поздравляю от души и желаю тебе рассветов счастья и любви, больших побед и успехов, искренних и веселых эмоций, доброй удачи и великолепного настроения, чудесных идей и бодрого самочувствия.

***

Самой красивой всегда оставайся,

Ты не грусти и заботы отбрось.

Люба, легко и светло улыбайся,

Счастье задумай, чтоб вскоре сбылось!

Пусть окружают хорошие люди,

Радость в душе непременно живет,

Жизнь преподносит удачу на блюде,

А впереди лишь прекрасное ждет!