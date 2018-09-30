Как поздравить с Днем ангела Софию на словах и в открытках

"Главред" собрал самые красивые и душевные поздравления с праздником.
30 сентября, в праздник Веры, Надежды, Любви, отмечают свои именины по церковному календарю все Верочки, Наденьки, Любочки и еще Сонечки.
Сонечки общительны, умеют и любят быть в центре внимания. Они – сама мудрость. И недаром это одно из самых популярных имен, особенно в Украине.
По традиции, именинницы отмечают свой день Ангела целых три дня подряд. Им принято дарить ладанки и именные иконы, а те в ответ угощают дарителей пирогами.
Именины Софии: поздравления
Дорогая София, прекрасная дива, поздравляю тебя. Желаю жить под добрым впечатлением, работать в ритме успеха, владеть всем, что нравится и всегда оставаться желанной, любимой, прекрасной, жизнерадостной.
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Имя редкое — София,
Но звучит оно легко.
И тебе оно подходит,
Без сомнения, хорошо.
Имя "мудрость" означает,
Твой характер отражает.
Ты задумчива, скромна,
Ну а главное, добра!
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София, поздравляю с праздником! Желаю, красоты и доброты, отзывчивости и поддержки, взаимопонимания и заботы. Пусть тебя окружает гармония, достаток, комфорт и беззаботность. Крепкого здоровья, преданных друзей и успеха во всех запланированных делах!
***
На праздник именин желаю
Тебе я, Софьюшка моя,
Чтоб горя никогда не знала
Счастливая судьба твоя.
Пусть будет каждый день, как праздник,
И радость каждый день несет.
Приятнейших событий разных
Пусть миллион произойдет.
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Милая София, поздравляю тебя от всего сердца и желаю всегда верить в чудо и надеяться на лучшее, искренне любить и дарить радость близким, сладостно мечтать и стремиться к успеху, вечно быть счастливой и любимой.
***
Я видел в жизни разные картины,
Но ты, сестра, прекраснее их всех!
Сегодня у тебя, София, именины
И я тебе желаю громкий смех!
Улыбок, счастья, много впечатлений!
И чтобы все случалось хорошо!
Чтоб больше в жизни воскресений,
И чтоб по жизни шла легко!