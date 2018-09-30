Как поздравить с Днем ангела Софию на словах и в открытках

30 сентября 2018, 03:32

"Главред" собрал самые красивые и душевные поздравления с праздником.

  • Открытки с Днем ангела Софии Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем ангела Софии Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем ангела Софии Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем ангела Софии Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем ангела Софии Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем ангела Софии Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем ангела Софии Фото из открытых источников

30 сентября, в праздник Веры, Надежды, Любви, отмечают свои именины по церковному календарю все Верочки, Наденьки, Любочки и еще Сонечки

Сонечки общительны, умеют и любят быть в центре внимания. Они – сама мудрость. И недаром это одно из самых популярных имен, особенно в Украине.

По традиции, именинницы отмечают свой день Ангела целых три дня подряд. Им принято дарить ладанки и именные иконы, а те в ответ угощают дарителей пирогами.

Именины Софии: поздравления

Дорогая София, прекрасная дива, поздравляю тебя. Желаю жить под добрым впечатлением, работать в ритме успеха, владеть всем, что нравится и всегда оставаться желанной, любимой, прекрасной, жизнерадостной.

***

Имя редкое — София,

Но звучит оно легко.

И тебе оно подходит,

Без сомнения, хорошо.

Имя "мудрость" означает,

Твой характер отражает.

Ты задумчива, скромна,

Ну а главное, добра!

***

София, поздравляю с праздником! Желаю, красоты и доброты, отзывчивости и поддержки, взаимопонимания и заботы. Пусть тебя окружает гармония, достаток, комфорт и беззаботность. Крепкого здоровья, преданных друзей и успеха во всех запланированных делах!

***

На праздник именин желаю

Тебе я, Софьюшка моя,

Чтоб горя никогда не знала

Счастливая судьба твоя.

Пусть будет каждый день, как праздник,

И радость каждый день несет.

Приятнейших событий разных

Пусть миллион произойдет.

***

Милая София, поздравляю тебя от всего сердца и желаю всегда верить в чудо и надеяться на лучшее, искренне любить и дарить радость близким, сладостно мечтать и стремиться к успеху, вечно быть счастливой и любимой.

***

Я видел в жизни разные картины,

Но ты, сестра, прекраснее их всех!

Сегодня у тебя, София, именины

И я тебе желаю громкий смех!

Улыбок, счастья, много впечатлений!

И чтобы все случалось хорошо!

Чтоб больше в жизни воскресений,

И чтоб по жизни шла легко!

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поздравления София именины открытки
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