Открытки с Днем ребенка и поздравления в прозе и стихах

20 ноября мир отмечает Всемирный день ребенка.

Именно 20 ноября в 1959 году ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в этот же день в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка.

В Украине День защиты детей 1 июня пользуется большей популярностью, чем Всемирный день детей 20 ноября. Тем не менее, и всемирный праздник с каждым годом отмечается в нашей стране все активнее.

Читайте такжеПоздравления с Днем защиты детейПримечательно, что в этот же день, 20 ноября, православные празднуют явление иконы Божией Матери "Взыграние Младенца". Считается, что именно икона "Взыграние Младенца" помогает женщинам, которые хотят забеременеть, а беременные молятся ей о благополучных родах.

Всемирный день ребенка: поздравления в прозе

Когда в семье появляется малыш – это всегда радость. Они дарят нам самые нежные и яркие эмоции. Однако рождение нового человека налагает на родителей и большую ответственность. Не забывайте, что подарив жизнь, вы всего лишь предложили путь своему ребенку. Будет ли этот путь честным и достойным зависит только вас. Во Всемирный день ребенка каждому родителю хочется пожелать быть мудрее, сдержаннее и добрее. От того, какой фундамент будет заложен в душу маленького человечка завит то, каким человеком он станет в будущем.

***

4 смс - 231 символ:

Во Всемирный день ребенка желаю, чтобы каждый ребеночек на этой планете был счастлив и здоров, чтобы чадо всегда было окружено доброй заботой и верной любовью, чтобы наши дети ни в чем не нуждались и не грустили ни за что на свете.

***

4 смс - 243 символа:

Поздравляю со Всемирным днем ребенка. Желаю сладостей и радостей, веселья и замечательных друзей, чудесных приключений и удачи, счастливого детства и забавных идей. Никогда не грусти, верь в свои мечты, радуй родителей и удивляй весь этот мир!

***

Каждый из нас был когда-то ребенком. Порой взрослые нас обижали, не всегда понимали и возможно делали не совсем то, чего мы ждали от них. Сегодня стоит вспомнить детские обиды и подумать: а правильно ли мы ведем себя по отношению к своим детям. Дарите тепло своим малышам, не забывайте, что они очень ранимы. Поздравляем всех родителей с Всемирным днем ребенка и желаем им всегда стараться принимать правильные решения по отношению к своим детям.

Всемирный день ребенка: стихи

Во Всемирный день ребенка пожелания добра,

Никогда пусть не смолкают звонких деток голоса.

Будут пусть они здоровы, радостны и веселы,

И улыбки их сияют, словно солнышко весны.

***

3 смс - 200 символов:

Солнце, дождик, непогода

Не доставят нам помех,

Если слышен детский голос,

Если рядом звонкий смех.

Достояние народа,

В вашем будущем — успех,

День ребенка — праздник года,

Поздравляю с ним нас всех!

***

Очень странно: наша мама

Раньше всех сегодня встала

Папа тоже хитро смотрит,

Прячет в холодильник тортик.

Да и бабушка сегодня

По квартире быстро ходит.

Что за странное веселье?

Может завтра новоселье?

Говорят, сегодня день,

Мировой и для детей.

Мы сегодня скажем прямо:

Всем спасибо, что вы рядом!

***

Пусть дети радостными будут

И не печалятся нисколько,

Пускай про беды позабудут,

Пусть им ничуть не будет горько!

Пусть никогда они не плачут,

Смеются весело и звонко,

Ведь не должно же быть иначе!

Вас поздравляю с Днем ребенка!

***

3 смс - 200 символов:

Во Всемирный день ребенка

Поздравляем всех детей,

Голосок ваш громкий, звонкий

Слышать хочется везде.

Будет детство у ребят пусть,

Игры, счастье и любовь,

А обиды, печаль, грусть

Далеко уходят прочь.