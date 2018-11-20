Открытки с Днем ребенка и поздравления в прозе и стихах

"Главред" собрал лучшие идеи поздравлений со Всемирным днем ребенка 20 ноября.
20 ноября мир отмечает Всемирный день ребенка.
Именно 20 ноября в 1959 году ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в этот же день в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка.
В Украине День защиты детей 1 июня пользуется большей популярностью, чем Всемирный день детей 20 ноября. Тем не менее, и всемирный праздник с каждым годом отмечается в нашей стране все активнее.
Читайте такжеПоздравления с Днем защиты детейПримечательно, что в этот же день, 20 ноября, православные празднуют явление иконы Божией Матери "Взыграние Младенца". Считается, что именно икона "Взыграние Младенца" помогает женщинам, которые хотят забеременеть, а беременные молятся ей о благополучных родах.
Всемирный день ребенка: поздравления в прозе
Когда в семье появляется малыш – это всегда радость. Они дарят нам самые нежные и яркие эмоции. Однако рождение нового человека налагает на родителей и большую ответственность. Не забывайте, что подарив жизнь, вы всего лишь предложили путь своему ребенку. Будет ли этот путь честным и достойным зависит только вас. Во Всемирный день ребенка каждому родителю хочется пожелать быть мудрее, сдержаннее и добрее. От того, какой фундамент будет заложен в душу маленького человечка завит то, каким человеком он станет в будущем.
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Во Всемирный день ребенка желаю, чтобы каждый ребеночек на этой планете был счастлив и здоров, чтобы чадо всегда было окружено доброй заботой и верной любовью, чтобы наши дети ни в чем не нуждались и не грустили ни за что на свете.
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Поздравляю со Всемирным днем ребенка. Желаю сладостей и радостей, веселья и замечательных друзей, чудесных приключений и удачи, счастливого детства и забавных идей. Никогда не грусти, верь в свои мечты, радуй родителей и удивляй весь этот мир!
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Каждый из нас был когда-то ребенком. Порой взрослые нас обижали, не всегда понимали и возможно делали не совсем то, чего мы ждали от них. Сегодня стоит вспомнить детские обиды и подумать: а правильно ли мы ведем себя по отношению к своим детям. Дарите тепло своим малышам, не забывайте, что они очень ранимы. Поздравляем всех родителей с Всемирным днем ребенка и желаем им всегда стараться принимать правильные решения по отношению к своим детям.
Всемирный день ребенка: стихи
Во Всемирный день ребенка пожелания добра,
Никогда пусть не смолкают звонких деток голоса.
Будут пусть они здоровы, радостны и веселы,
И улыбки их сияют, словно солнышко весны.
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3 смс - 200 символов:
Солнце, дождик, непогода
Не доставят нам помех,
Если слышен детский голос,
Если рядом звонкий смех.
Достояние народа,
В вашем будущем — успех,
День ребенка — праздник года,
Поздравляю с ним нас всех!
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Очень странно: наша мама
Раньше всех сегодня встала
Папа тоже хитро смотрит,
Прячет в холодильник тортик.
Да и бабушка сегодня
По квартире быстро ходит.
Что за странное веселье?
Может завтра новоселье?
Говорят, сегодня день,
Мировой и для детей.
Мы сегодня скажем прямо:
Всем спасибо, что вы рядом!
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Пусть дети радостными будут
И не печалятся нисколько,
Пускай про беды позабудут,
Пусть им ничуть не будет горько!
Пусть никогда они не плачут,
Смеются весело и звонко,
Ведь не должно же быть иначе!
Вас поздравляю с Днем ребенка!
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3 смс - 200 символов:
Во Всемирный день ребенка
Поздравляем всех детей,
Голосок ваш громкий, звонкий
Слышать хочется везде.
Будет детство у ребят пусть,
Игры, счастье и любовь,
А обиды, печаль, грусть
Далеко уходят прочь.