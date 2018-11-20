"Ему оху*нно!": Добкин снова заинтриговал своим поведением в Раде

20 ноября 2018, 17:02

Нардеп пришел в Раду всего на 10 минут во время перерыва.

Добкин Дмитрий
Дмитрий Добкин снова заинтриговал своим поведением в Раде / УНИАН

Фотограф Ян Доброносов порадовал подписчиков новым видео из Рады с нардепом "Оппоблока" Дмитрием Добкиным.

Поведение народного избранника в ролике выглядит странным: он нервно хрустит пальцами, но при этом смеется. Кроме того, Добкин периодически жует и почесывается. 

Как сообщил Доброносов в Facebook, Добкин явился на заседание всего на 10 минут во время перерыва. Посидел недолго и снова ушел.

Читайте такжеСоцсеть о партии Добкина: "Миша, вы или крест снимите, или трусы наденьте"В комментариях люди завидуют состоянию нардепа: они уверены, что у человека все по жизни отлично.

"Добавилась еще одна вещь, на которую можно смотреть вечно. Столько эмоций! Минуты мало!" – написал Max Shlapak. А Olha Sych добавляет: "Ему оху*нно!"

"Я, конечно, не нарколог, но состоянию завидую", – призналась Anastasia Leonova.

"Видно, что интересно человеку. Взгляд такой любознательный", – считает Tatyana Uzun. А Taras Kozub отмечает: "Единственный человек в зале на позитиве".

Напомним, ранее Доброносов уже публиковал видео, на котором Добкин сидит на рабочем месте и при этом нервно дергается, не может найти место своим рукам.

А поведение народного депутата Дмитрия Добкина на пленарном заседании Верховной Рады 1 ноября 2016 года вызвало немалый ажиотаж в Сети. При этом старший брат нардепа Михаил не увидел ничего странного и подозрительного в поведении Дмитрия.

Напомним, в Раде из фракции "Оппоблока" официально исключили нардепов Юрия Бойко и Сергея Левочкина. "Оппоблоковцы" оперативно и четко провели внутреннее голосование.

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поведение Дмитрий Добкин
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