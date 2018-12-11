"Пентагон обосс*лся от смеха": в России пользователи Сети засняли падение ракеты

Падение ракеты было похоже на гигантский фейерверк / Фото: скриншот из видео

В России на полигоне Капустин Яр 11 декабря жители одного из населенных пунктов, расположенных неподалеку, сняли на видео катастрофу ракеты во время запуска.

"Падение ракеты на полигоне Капустин Яр. На полигоне в Астраханской области взорвалась и упала ракета комплекса С-300. Взрыв и падение ракеты заснял на камеру телефона пожарный", - сказано в подписи к видео, опубликованном в YouTube.

Официальной информации о неудачном запуске ракеты в российских СМИ обнародовано не было. Пользователи Сети в комментариях утверждают, что на данном полигоне действительно регулярно проходят серийные испытания именно этого вида ракет, однако именно этот неудавшийся запуск на С-300 не похож. Впрочем, большинство зрителе ролика прокомментировали видео осечки с иронией и сарказмом.

"Вот так же и ядерные ракеты полетят в сторону Америки", "Пентагон уже обосс*лся, от смеха", "Трепещи, Америка, наши ракеты падают", "Наноракета с блуждающей траекторией не имеющая аналогов в мире", "Не крещенная, наверное, была", "Точно, попы опять накосячили", - прокомментировали пользователи Сети.

Внимание, в ролике присутствует нецензурная лексика, 18+

Напомним, в Китае первый пуск коммерческой ракеты-носителя ZQ-1 завершился крахом - ракета не смогла выйти на орбиту.