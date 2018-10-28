В Китае окончился крахом запуск первой коммерческой ракеты

ZQ-1 - первая коммерческая китайская ракета-носитель / CCTV

В Китае первый пуск коммерческой ракеты-носителя ZQ-1 завершился крахом - ракета не смогла выйти на орбиту.

Проблемы с ракетой возникли сразу после отделения второй ступени, причины неполадок пока что не установлены. Сейчас компания-разработчик ракеты ZQ-1 LandSpace выясняет причину неудачи, сообщает CCTV.

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По информации издания, в компании сообщили, что, несмотря на неудачу, создание ракет-носителей является правильной корпоративной стратегией.

Напомним, в США успешно испытали новую ракету-перехватчик, которая будет бороться с ракетами среднего радиуса действия.