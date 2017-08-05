Истории бойцов АТО. Почему старый вояка не хотел сбривать бороду

5 августа 2017, 07:00

У солдата были несколько наград, шрам от пулевого, три контузии и глухота на одно ухо.

Солдат с тактической бородой

Когда я впервые в жизни оказался за границей, то пять дней не мог спать. Пять!!! Люди добрые! ПЯТЬ!!! Мы въехали в Польшу с группой старушек на ржавом автобусе с туалетом!, который, правда, был закрыт на протяжении всего пути, но радовало душу уже одно его наличие. Три часа досмотра на границе, а потом ком в горле вызвала надпись про то, что "закордон нас вітає". Ур-а-а-а! Мне казались восхитительными слегка потертые дома в приграничных селах, ярко освещенные пешеходные переходы, островки безопасности, видеонаблюдение, шуршащие разделительные полосы и круговое движение на каждом более или менее значимом перекрестке. Причем круг был главным везде!, и невиданные конфигурации главных дорог отсутствовали как класс. Вывески, рекламы, улыбающиеся люди. Я дикий! Спасите меня! Я из лесу вышел! Дальше было еще страшнее. На нашем пути попалась Германия, а потом Голландия, где я и собирался прикупить какой-нибудь приличный автохлам, называющийся в нашей удивительной и любимой стране крутой иномаркой. Так что спать было некогда. Я обзавелся разговорником и учил стандартные фразы, которыми собрался обмениваться с голландскими продавцами, не уповая на их порядочность и нежелание на мне заработать. Они же люди все-таки, хотя и более культурные. Ну почему, скажите мне, миллионам посчастливилось родиться за пределами нашей Родины? Ух. Ладно. Завидовать надо молча. С покупкой, как вы понимаете, я справился, и в обратном пути на приобретенном прокуренном "Фольксе" меня сопровождали не замшелые старушки, а девушка по имени Лисбет, которую я упорно именовал Лизой. Профессия у нее была умолчим какая, зато сопровождала она меня несколько сот километров аж до какого-то города со сложным названием, где у нее, как я понял, жил какой-то родственник. Думаю, что дальний. Машину я доставил в целости и сохранности заказчику, заработал несколько тысяч и весело их прогулял. В следующие свои поездки стал рассудительнее, деньги берег и никаких Лисбет не подбирал. Спустя несколько лет выстроил дом, который очень походил на те, что видел за границей, и даже женился на красивой девушке, которая родила мне двоих детей. Автобизнес со временем завершился, я занялся ремонтами и решил, что Бога за бороду уж точно схватил, но не тут-то было. Война случилась. С самого первого дня начал бороду растить, теперь видите до чего дело дошло. Это я загадал, что побреюсь, когда все закончится. Что теперь делать — ума не приложу. Хоть косы плети. Но тогда подумают — панк. Или кто? Хиппи! Да? Хиппи, по-моему. Ну и ладно. Время, значит, пришло. У меня есть несколько наград, шрам от пулевого, три контузии, глухота на одно ухо и флаг сине-желтый на рукаве. Видите, как пришит? На угол! Нравится ужасно, даже селфи недавно сделал. Жена смеется, все в толк взять не может, как из такого пижона получился военный. Я и не задумывался. Из нее же автомастер получился, и из сыновей тоже. Я счастлив. Честное слово! Только боюсь, что спишут по здоровью.

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— Вы что, домой не хотите?

— Очень хочу.

— Так пусть списывают!

— Мальчишек мне совсем молодых прислали. Понимаете? Бросить никак нельзя. Бороды пусть чуть отрастят, а там и мне уходить можно.

— Как отец им?

— Вроде того. Скажите, а если бороду не сбривать, а просто чуть укоротить. Это будет считаться?

— Думаю, нет.

— Тогда я подрежу. Чуть-чуть. Скажу, что вы разрешили.

— Кому скажете???!!!

— Да себе, себе и скажу!

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P.S. Волонтер Анна Теряникиз Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0 " и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.

фото: zbroya.info  

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