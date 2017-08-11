Истории бойцов АТО. Контузия и осколки по всему телу

11 августа 2017, 07:00

Командир вытащил полуживого солдата, которого накрыло прямым попаданием.

Боец АТО

"Анд-рю-ша, сы-ноок, до-моой!" Как из тумана, надо же. Почему прошлое всегда в тумане говорит? Непонятно. Вроде наяву вижу, а на самом деле нет. Вот я в футбол играю, мяч к воротам гоню, а вот плачу, потому что обидели. Мне всегда от слов больно становилось, аж изнутри. А вот я студент уже и мне стыдно к девчонке подойти. У нее папа шишка какая-то и одевается она в этом, в бутике, а я сын столовского бухгалтера и шахтера. У меня толстовка — лучшее из одежды. Джинсы нормальные только на ком-то видел, да и то. Старался не смотреть. Завидовал. И стыдился своей зависти одновременно. "Сынок, ты у меня молодец, горжусь тобой, Андрюшка. Колючий такой стал, даже целовать щекотно. И носки смени, пожалуйста". Из тумана выбежали мои собаки и два кота, я даже погладить их успел. Никак не могу понять есть у меня ноги или нет, вроде чувствую их, но пошевелиться не могу. Скорее всего меня никто не найдет и придется здесь остаться навсегда. Жаль. Хреновое место, не нравится. У меня день рождения скоро, через месяц. "Сыночек, что бы ты хотел? Только в разумных пределах". Мама всегда спрашивала и никогда не покупала то, что мне нравилось. Я даже смеялся по этому поводу. Надо все-таки набраться смелости и посмотреть на свои ноги. Есть. Есть!!!!! Просто не шевелятся. А если так повернуть? Ну почему не шевелятся? Очень даже. Фух. Вот вправо чуть. Вот влево. Почему-то забыл голос бабушки. Лицо помню, а голос забыл. Она была добрая и лучистая, гладила меня по голове и заставляла стричься "ёжиком". Чтобы вшей не завести.

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— Кто? Быстро говорите!

— Андрюха.

— Может, живой?

— Вряд ли. Нам показалось, что прямое попадание.

— Так показалось или нет?

— Показалось.

— Показывайте, где. Солнце сядет и я пойду.

— Здесь. Может этих запросим, пусть отдадут тело.

— Сам ты тело.

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С губами что-то случилось. Корками покрылись. Ничего страшного, пересохли просто. Вспомнилось, как в отпуск приехал, так в гражданское даже не переодевался. Хотелось, чтобы видели все, что я военный. "Анд-рю-ха!!!" Снова из тумана. Только другим голосом. Так хочется ответить, но губы не открываются и голос куда-то делся. Да это батя наверняка со смены пришел и на рыбалку зовет. "Анд-рю-ха!!!" Или мама. Хотя нет, голос не ее и вообще не женский. А!!! Это братан приехал! Он в Таиланде спасателем работает. Нет. Он бы орал, как резаный, а тут тихо говорят, почти шепотом. Командир... Командир мне на ухо шепчет. Точно! Его голос! И лицо его.

— Молодец, молодец, потерпи еще, я вынесу. Ты же малый такой и худющий.

— У меня ноги есть?

— Все у тебя есть. Все есть, слышишь? Держись за шею. Недалеко тут.

Интересно, каким я буду через пять лет? А через десять? Через десять мне будет тридцать пять. Ужас! Наверное, жена-дети. Мне красивые нравятся, вот если бы повезло.

— Почти дошли, Андрюха, почти дошли. Скажи хоть слово. Мычишь? Ну мычи. Это хороший знак.

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— Прикинь? Командир таки вытащил! Живого! Его контузило тяжело и осколки по всему телу. Но всё поправимо. Вернется, сказали.

— Ну и слава Богу! Лови яблоко.

— Кислое?

— Не. Сладкое.

— Ладно. Хватит болтать. Окапываться пора. Жить-то охота.

P.S.  Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0 " и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.

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волонтер ранение контузия Теряник
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