"Зарываются в землю, строят систему паутин". Бойцы АТО рассказали о новой тактике боевиков

14 августа 2017, 21:57

Военные говорят, что сейчас боевики обстреливают их позиции издалека.

Бронетехника сил АТО

На Донбассе российские оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских защитников, пренебрегая так называемым "хлебным перемирием".

Об этом идет речь в материале 5 канала.

Отмечается, что боевики своим огнем пытаются поджечь поля, чтобы, воспользовавшись задымлением, приблизиться к позициям ВСУ у Новотошковского, которую защищает 58-я мотопехотная бригада.

Боец 58-й мотопехотной бригады рассказывает, что обстрелы начались в воскресенье вечером. Целились боевики по их позициям, а попали в поле. Загорелась стерня, после чего огонь перекинулся на жилые массивы.

"Было подожжено село Донецкий. Фактически, они его и подожгли ... трассирующими пулями, СПГ, минометами", — говорит военный "Хантер".

Военные говорят, что сейчас боевики обстреливают их позиции издалека. В то же время бойцы АТО не исключают возможного наступления. А пока, скрываясь, наемники укрепляют позиции.

"Они роют себе сейчас траншеи. Они начинают делать систему таких паутин. То есть роют траншею до наблюдателя, чтобы минимизировать себя на земле", — рассказывает боец.

После очередного подрыва "Хантеру" сообщают собратья — укрепиться боевики пытаются в серой зоне, существенно приблизившись к украинским позициям. "Они пытаются оттеснить нас от Желобка для того, чтобы контролировать дорогу. То есть отрезать нам путь. Сейчас обнаружили группу копателей, которые пытаются окопаться, и наблюдателя, который нас контролирует", — отмечает военный.

Чтобы исключить ползучее наступление боевиков, военные 58-й бригады открывают предупредительный огонь в их сторону.

"Я думаю, там идиоты какие-то приехали. Они проигрывают и не будут нужны ни России, ни нам, никому. В лучшем случае, они отсидят. В худшем — их убьют свои же", — убежден боец Сергей.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики получили по зубам под Авдеевкой, накрыли из пулеметов дома мирных жителей в Марьинке.

Видео: 5 канал.

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АТО Донбасс боевики силовики обстрел
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