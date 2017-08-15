В Очакове "морские пчелы " США строят базу для ВМС Украины

На Николаевщине в городе Очаков строительный батальон ВМС Соединенных Штатов Америки (США), который еще называют "морские пчелы", возводить Центр морских операций ВМС Украины.

Ожидается, что он станет своего рода морским форпостом на юге Украины и координационным центром для международных военно-морских учений, пишет Сегодня.

По словам спикера ВМС Украины Олега Чубука, строительство начато в рамках сотрудничества между Украиной и США.

"ВМС США реализует в Очакове проект, цель которого — усовершенствовать инфраструктуру, повысить уровень обороны морского порта, — говорит Чубук. — Подчеркиваю, что речь идет о ремонтно-строительном проекте в интересах базирования именно украинских ВМС, а не в интересах иностранного флота. Кроме того, эту инфраструктуру планируется активно использовать в рамках украинско-американских учений "Си Бриз".

Тем временем в России уже успели назвать строительство "недружественным шагом и провокацией".

Военные моряки рассказали, что такой центр, оснащенный в будущем новыми техническими разработками, позволит вывести на качественно новый уровень систему управления нашим флотом и повысит обороноспособность военного порта.

Другими словами: и во время учений, и при военной угрозе с моря Очаков сможет стать командным пунктом.

Часть объектов в порту будет усовершенствована, но планируется, что появятся и новые строения из так называемых сэндвич-панелей.

По словам моряков, на строительство понадобится около года.

Эксперты говорят, что место для будущего центра — лучшее из всех возможных, отмечая его удобное географическое расположение.

"Этот Центр, по большому счету, будет находиться напротив Крыма, то есть командование будет на первой линии. С одной стороны, такая близость в случае боевых действий может первой попасть под удар, но с другой стороны позволит оперативно мониторить ситуацию и быстро принимать решения", — считает военный эксперт Антон Михненко.

Стоит отметить, что именно в порту Очакова после аннексии Крыма базируются корабли военного-морского флота Украины, поэтому оборона порта и защита черноморской акватории имеет стратегическое значение.

Ранее в Вашингтоне заявили, что США поддерживают Украину и заинтересованы в том, чтобы наша страна повысила свою обороноспособность для борьбы с российской агрессией и ради предотвращения дальнейшего вторжения на ее территорию.

фото: apostrophe.ua