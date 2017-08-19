Боевики ДНР убивают местных жителей и подставляют "снайперов ВСУ"

Боевики "Донецкой народной республики" убивают местных жителей за неповиновение и обвиняют в этом "снайперов ВСУ".

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

Так, "в Донецкой области в н.п. Ужовка (бывшее Ленинское — ред.) Новоазовского района боевиками "9 ошп мп 1-го АК ДНР" выстрелом из автомата был убит 21-летний местный житель С.Цебрий, который пытался прекратить мародерство оккупантов во дворе своего дома.

Кроме того, в оккупированном н.п. Саханка боевик ДНР выстрелом в голову была убита пожилая женщина за отказ продать алкогольные изделия собственного производства", — пишет Тымчук.

Он также отметил, что эти "факты были задокументированы "правоохранителями ДНР" как "работа снайперов ВСУ". Тем не менее, среди местных жителей распространяется информация о реальных обстоятельствах гибели их сограждан".

Напомним, 12 августа, на захваченной части Донбасса члены "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) самопровозглашенной ДНР, пытаясь украсть арбузы, устроили драку с гражданскими и взорвали ручную гранату.