От ворот поворот. ФСБ на границе заворачивает авто номерами ДНР

После сообщений о том, что ФСБ России усиливает контроль на границе, пограничная служба ФСБ РФ прекратила пропуск через границу в Россию транспортных средств с номерными знаками ДНР из оккупированных районов Донецкой области.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, автомобили без объяснения причин возвращают на территорию ДНР или предлагают сменить номерные знаки на украинские. Среди сотрудников Погранслужбы ФСБ РФ данное решение объясняется осложнением криминогенной ситуации в приграничных районах РФ и увеличением уголовных и административных правонарушений, которые совершают выходцы из временно оккупированных территорий Донбасса.

Ранее подобные негласные запреты вводились неоднократно, однако через определенные промежутки времени снимались, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что на границу с Украиной пригнали росгвардию — будут ловить боевиков ЛДНР и оружие с Донбасса.