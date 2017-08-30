Строительство Керченского моста: оккупанты установили железнодорожную арку, видео

В Керченском проливе оккупанты установили железнодорожную арку моста, который должен соединить материковую часть Российской Федерации с захваченным Крымом.

Видео, на котором заснят поднятый объект, уже появилось в YouTube.

По данным most.life, первым под аркой после возобновления движения по каналу прошел российский сухогруз "Святитель Алексей", следующий из Азовского моря в Черное.

Установка железнодорожной арки Керченского моста

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что строительство моста в Крым, который он назвал "важнейшим объектом общенационального значения", идет по графику. Украина готовит иск в связи с убытками украинских портов, понесенными из-за возведения объекта.

Видео: НОВОСТИ, Керчь ИНФО