Туберкулез косит боевиков ДНР, на передовую направят выездные бригады медиков

После сообщений зимы 2017-го о том, что "морпехов" косит смертельная инфекция, а число больных и скончавшихся засекречено, на ДНР обрушилась новая напасть.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, командование 1-го "армейского корпуса" ДНР обеспокоено фактом обнаружения у троих боевиков из 1-й омсбр (Кальмиусское) и 3-й омсбр (Горловка) туберкулеза, при этом у одного из них — в открытой форме.

Командование "корпуса" обратилось к главарю ДНР с просьбой о формировании в областном противотуберкулезном диспансере (Донецк), выездных бригад медиков для экстренного обследования личного состава оккупантов как на фронте, так и в тылу, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что СПИД продолжает косить боевиков и добрался до "морпехов" ДНР.