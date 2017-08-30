Подробности крушения вертолета на Прикарпатье. Пилот мог заниматься контрабандой сиграет

Разбившийся в горах на Прикарпатье вертолет мог быть предназначен для перевозки контрабандных сигарет.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Вертолет был без регистрационного номера, зато с шестью ящиками сигарет без акцизных марок.

В полиции подозревают — это мог быть незаконный полет контрабандиста. Ведь у пилота, тело которого нашли возле вертолета, был заграничный паспорт.

В полиции сообщили, что разрешения на полет не было дано, поэтому он был незаконным.

Также эксперты объяснили, что скорее всего это транспортное средство было приобретено на территории Европы и незаконно ввезено в Украину.

Ранее сообщалось, что на территории Яремчанского городского совета в 14 час. 40 мин. 29 августа в лесном массиве обнаружен разбившийся частный вертолет (Robinson R22 Beta), а также тело пилота.

Пилотом оказался мужчина из Львова, об исчезновении которого пару дней назад сообщили родственники.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине разбился планер, два человека погибли.

Фото: @MNSIFR.