Главе славянской "участковой комиссии" на "референдуме" ДНР грозит до 10 лет за решеткой

Направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Славянска участвовавшего в организации "референдума" сепаратистов в 2014 году.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в мае 2014 года, во время оккупации города Славянск вооруженными боевиками, 60-летний местный житель согласился на предложение возглавить участковую избирательную комиссию, которая располагалась в бывшем Доме культуры им. Ленина (ныне — Центр культуры и досуга). Целью работы комиссии было проведение незаконного референдума о признании государственной независимости террористической организации ДНР", — говорится в сообщении.

В прокуратуре также отметили, что обвиняемый, выполняя возложенные на него полномочия, организовывал и контролировал работу лиц, привлеченных в качестве "членов участковой избирательной комиссии", в частности — при формировании списков граждан, принимавших участие в голосовании, подсчете бюллетеней, подписании протокола и передачи его боевикам.

"В настоящее время следствием собраны все весомые доказательства совершения указанным лицом уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, а именно - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Обвиняемому грозит от пяти до десяти лет заключения", — добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области организатору "референдума" ДНР суд дал пять лет тюрьмы.