В Одессу прибыл НАТОвский эсминец, опубликованы фото

Сегодня, 4 сентября, утром в город Одесса прибыл эсминец Luigi Durand de la Penne, состоящий на вооружении одной из стран НАТО.

Luigi Durand de la Penne пришвартовался у одного из причалов Одесского морского порта, на борту эсминца проходят летнюю практику 88 курсантов Академии Военно-морских сил Италии (город Ливорно), сообщает УНИАН.

В пресс-центре командования Военно-морских сил ВС Украины информагентству сообщили, что прибытие корабля под командованием капитана 1-го ранга Фабрицио Руттери запланировано в рамках учебной практики итальянских курсантов.

Программа визита, который продлится до 7 сентября, предусматривает протокольную встречу в командовании ВМС ВС Украины, посещение эсминца личным составом Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия" и военно-морского лицея.

Иностранные гости побывают с ознакомительной экскурсией на украинском фрегате "Гетман Сагайдачный" и в указанном одесском вузе.

"В один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами проведут переход на катере к месту гибели итальянского корабля "Альберто Раки", где возложением венка на воду почтят память павших военных моряков", — сообщили в пресс-центре. Также пройдет дружеский турнир по футболу между командами украинских и итальянских курсантов.

Напомним, 10-22 июля в Одесской области прошли морские учений Sea Breeze-2017, которых участвовали корабли, самолеты и подлодка стран НАТО.

Справка. Luigi Durand de la Penne — из серии итальянских эскадренных миноносцев УРО 1980-х годов. Был заложен в январе 1988, вступил в строй в марте 1993 года. Длина корабля — 147,7 метра, ширина — более 16 метров, осадка 6,7 метра. Скорость: 32 узла (59 км/ч, 37 миль/ч). Водоизмещение — около 5 тыс. тонн.

Оснащен артиллерийским и зенитным вооружением, автоматическим орудием, противокорабельными и зенитными ракетами. Располагает двумя вертолетными ангарами (рассчитаны на два легких вертолета Bell AB-212 ASW или один тяжелый EH-101 Merlin).

фото: dumskaya.net