На Луганщине задержали пособника "атамана" Козицына

На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика, который воевал в рядах "атамана" Козицына и находился в государственном розыске.

Как сообщает пресс-центр СБУ, мужчина вступил в ряды террористов в 2014 году.

"В течение двух лет он с оружием охранял склад боеприпасов в Стаханове, участвовал в "казачьем" бандформировании Козицына, обеспечивал контрольно-пропускной режим объекта сепаратистов на выезде из Луганска, работал водителем в воинской части", – пояснили в СБУ.

В феврале 2016 года боевика объявили в розыск. Задержали его вблизи линии разграничения у Станицы Луганской при попытке выехать на контролируемую украинскими властями территорию.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали луганскую сепаратистку.