Очень безопасный. В Одессе разработали новый легкий самолет, опубликовано видео

"Дельфин" прошел все необходимые испытания и сертифицирован для полетов.
В Одессе конструкторы разработали новый легкомоторный самолет — "Дельфин", он очень безопасный.
Об этом пишет ТСН.
Издание уточнило, что воздушное судно уже прошло все необходимые испытания и сертифицировано для полетов.
По замыслу конструкторов, на нем можно обучать летчиков, мониторить с воздуха границу и лесные пожары.
Борт сделали очень безопасным. В случае аварии срабатывает специальная система спасения — открывается парашют и самолет с пилотами, пассажирами просто спускается.
Ранее сообщалось, что в Украине разработали новое термобарическое оружие — пехотный огнемет РПО-16, а также гранаты РГО-27С и РГО-27С2. Узнать больше о новинках можно здесь.
Видео: ТСН