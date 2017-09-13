Социолог рассказала, как на оккупированном Донбассе разочаровались в ЛДНР

На оккупированном Донбассе местные жители все больше устают от террористов и желают возвращения в Украину.

Об этом директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина рассказала в интервью "Апострофу".

"Когда они собирались отделиться от Украины, им казалось, что Россия их подберет, что будут они там жить лучше, но все оказалось совсем не так. Нынешние настроения хорошо выразила одна женщина на фокус-группе в Мариуполе: "Мы же думали, что будет как в Крыму, а как на Донбассе мы не хотим". Сейчас люди возвращаются к своей обычной жизни, они хотят, чтобы все было как раньше, они даже в большинстве своем не хотят автономии для своих регионов", — рассказала Бекешкина.

Социолог заявила что жители Донбасса теперь особенно ценят вопрос мира и понимают, что ДНР и ЛНР им мир никогда обеспечить не смогут. Жители оккупированных территорий хотят возвращения "прежней жизни", понимая, что частью России им уже не стать.

Тем не менее, жители Донбасса во многом по-прежнему не чувствуют себя частью Украины. Это связано с идеологическими причинами — большинство людей там воспитывалось как жители Советского Союза, а не Украины. По словам Бекешкиной, они до сих пор являются носителями советской ментальности. Украине нужно много идеологически работать, особенно с молодым поколением жителей Донбасса.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, как российские кураторы в ЛНР пытаются дискредитировать украинскую власть.