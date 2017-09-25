В Одессу прибыли еще два бронекатера "Гюрза-М", опубликованы фото

В Одессу прибыли еще два бронекатера типа "Гюрза-М" проекта 58155.

Об этом идет речь в сообщении "Думской".

Катера с бортовыми номерами U-177 и U-178 появились в Одесском заливе около 18:30, еще через полчаса они были пришвартованы в Практической гавани.

Походом руководил командир Первой бригады надводных кораблей, капитан второго ранга Дмитрий Глухов.

Четверка бронекатеров "Гюрза" была спущена на воду в конце июня. Военные моряки обещают, что к концу 2017 года все они будут приняты в состав ВМС Украины.

Таким образом, на вооружении ВМФ будет уже шесть таких катеров.

Напомним, в ноябре 2015 года "Главред" сообщал о том, что в Украине создан малый бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М", который соответствует стандартам НАТО. Первая "Гюрза" вышла в море 3 февраля.

Фото: "Думская".