Кадыровцы на Донбассе: кто есть кто

27 сентября 2017, 07:02

Сотни чеченских и осетинских наемников, повоевавших на Северном Кавказе, ввязались в вооруженный конфликт на востоке Украины.

Банда полевого командира по кличке «Дикий»

24 сентября в украинских СМИ был опубликован материал журналиста Юрия Бутусова об участии в боевых действиях на востоке Украины на стороне боевиков "кадыровских отрядов". В статье центральное место отведено воспоминаниям боевика ДНР Максима Фомина. Последний сообщает, что "каких-то свидетельств о массовом применении чеченских отрядов в кампании 2015 года я не имею. После лета 2014 года собственно никаких этнических чеченских отрядов как таковых не было".

Впрочем, по информации аналитического отдела ГИ "Права справа", напротив, речь идет именно о массовом характере применения "кадыровских отрядов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Так, например, в ДНР были зафиксированы места постоянной дислокации боевиков кадыровской тактической группы "Смерть". Командир группы позывной "Генерал", заместитель командира с позывным "Стингер". Группа была разбита на три взвода, которые имели место постоянной дислокации в оккупированных Донецке и Макеевке. По информации российских СМИ, "одной из задач этого подразделения, которое состояло из уволенных в запас чеченских силовиков, являлась ликвидация Исы Мунаева".

В Макеевке часть кадыровцев входила в отряд "Меч" под руководством полевого командира с позывным "Прима". База отряда находилась по адресу: Макеевка, ул. Щорса, 62. Один из командиров — Болотханов Апти Денисолтанович, майор МВД ЧР, командир 3-й патрульной роты воинской части 4157.

Кроме того, была зафиксирована рота кадыровцев, входившая в состав батальона "Оплот". В батальоне "Оплот" кадыровцы входили в состав групп "Шамана" и "Электрика". Последний — гражданин РФ. В батальоне "Оплот" и тактической группе "Смерть" (Донецк, Макеевка и Снежное) — насчитывалось до 150 кадыровцев.

В Зугрэсе были расквартированы до 150 кадыровцев. Сотрудники полиции ППСП им. Ахмада Кадырова. На вооружении отряда было до 10 единиц бронетехники.

По информации местных источников "Правої справи", две роты кадыровцев входили в состав батальона боевиков "Восток" (общее число кадыровцев составляло от 150 до 200). Командир роты "Юг" батальона "Восток" — осетин по кличке "Заур".

Стоит отметить, что кроме кадыровцев, в оккупированном Донецке был расквартирован отряд осетин под руководством полевого командира по кличке "Коба" (Алан Мамиев). Активные участники НЗФ "Кобы": Габараев Азамат Казимирович; Карсанов Яков Иванович; Джиоев Алан Хасайбертович; Козонов Дмитрий Феликсович.

В свое время в Донецке боевиками "Востока" по обвинению в организации наркотрафика был задержан один из полевых командиров осетин — Чочиев Сармат Борисович, сын незаконного "главы администрации президента" Южной Осетии Чочиева Бориса Елиозовича.

По информации "Правої справи", 7 апреля 2015 года в Донецк прибыли подразделения спецназа МВД Чеченской Республики. Были установлены места расквартирования этих подразделений. Отряд кадыровцев базировался в Киевском районе города, ул. Влетная. Установлены фамилии бойцов спецназа МВД ЧР.

1. Осман Рамзанов

2. Хусейн Бельтиев

По информации местных источников "Правої справи", в оккупированном Луганске отряд кадыровцев был расквартирован в помещениях бывшего Главного управления Миндоходов в Луганской области по адресу: г. Луганск, ул. Коцюбинского, 2а (3-й этаж).

В Луганске выходцы с Северного Кавказа входили отдельными подразделениями в состав батальонов боевиков "Дон" и "Заря". Местом их расположения были поселки Николаевка и Пионерское Станично-Луганского района.

В Краснодоне отряды кадыровцев отвечали за сопровождение колонн, контрабанду ГСМ и оружия. Руководил ими полевой командир по кличке "Мага". Кроме того, на территории оккупированного города Краснодон была расквартирована группа полевого командира по кличке "Дикий". В Краснодоне кадыровцы наладили тесное взаимодействие с отрядом полевого командира позывной "Моджахед". Эта банда активно участвовала в разоружении расквартированного в Краснодон отряда МГБ ЛНР "Одесса" (командир отряда — "Фома").

"Права справа" сообщала украинским спецслужбам о базировании кадыровцев на базы отдыха вблизи с. Пархоменко и в районе с. Хрящеватое (дачный кооператив "Мир"). На территории кооператива, кроме живой силы, размещалась тяжелая техника и артиллерия боевиков.

А в районе поселка Верхняя Деревечка Свердловского района Луганской области была налажена печать фальшивых денежных знаков Центрального банка РФ. Территория вокруг бункера и сам бункер находились под охраной боевиков-наемников с Северного Кавказа.

Общее число боевиков, расквартированных в оккупированных Краснодонском и Свердловском районах Луганщины, по разным оценкам, насчитывало от 100 до 250 боевиков.

В Лутугино было расквартировано подразделение осетин общим количеством до 40 боевиков. К началу вооруженного противостояния с регулярной украинской армией отряд насчитывал до 70 боевиков. Командир — Алгуров Альберт Филиппович. Ветеран вооруженных конфликтов на Кавказе. Один из полевых командиров — Агаев Аксарбек.

В оккупированном Стаханове оперировал отряд выходцев с Кавказа численностью до 100 боевиков.

По информации аналитотдела ГО "Права справао", напротив, речь идет именно о массовом характере применения отрядов кадыровцев на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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