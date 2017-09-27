Поврежденные и разрушенные дома, раскуроченное авто: фото последствий взрывов боеприпасов в Калиновке

Под Винницей уже не слышны взрывы, утверждает Бутусов.
Об этом свидетельствуют фото, опубликованные Reuters.
По данным журналиста Юрия Бутусова, которые он разместил в Facebook, взрывы уже прекратились.
"Это хороший признак, хотя угроза новых детонаций сохраняется. Теперь ничто не мешает быстро провести детальный осмотр арсенала и окрестных сел для выявления пострадавших, и точно оценить размер ущерба. Масштабы разрушений сейчас устанавливаются", — отметил он.
Напомним, вечером 26 сентября стало известно, что под Винницей на одном из крупнейший военных складов Украины начались взрывы, произошел пожар. Военная прокуратура квалифицировала случившееся как диверсию.
Видео: ТСН