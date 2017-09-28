Марш-бросок и поиск диверсантов. Опубликованы фото и видео учений спецназа ВСУ под Одессой

В Одесской области на одном из полигонов спецназовцы Южного территориального управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины провели комплексную тренировку.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Минобороны Украины.

Отмечается, что во время учений отрабатывались элементы тактико-специальной, огневой, физической, медицинской и топографической подготовки.

Также спецназовцы осуществили 35-километровый пеший марш из пункта постоянной дислокации. Далее они провели поиск диверсионно-разведывательных групп условного противника с целью уничтожения, осуществили выход с преодолением препятствий на местности, оказали помощь и эвакуировали раненого товарища.

В командовании заявили, что все задачи были выполнены четко и слаженно, что показывает высокую подготовку спецназовцев.

Напомним, ранее было опубликовано видео учений "Rapid Trident-2017".

Фото: mil.gov.ua.

Видео: Військове телебачення України.