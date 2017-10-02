Мурманские морпехи, десантники из Пскова и Новороссийска. Какие части ВС РФ воюют на Донбассе

2 октября 2017, 16:26

Четвертый год российские военные принимают активное участие в боях на востоке Украины.

Российские десантники

На территории оккупированных местными боевиками и российскими военными районов Луганской и Донецкой областей находится российская военная сила, по мощи равная почти всем европейским странам-членам НАТО.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он перечислил оружие, которое сейчас применяют российские военные и их местные приспешники на оккупированных территории, и назвал его количество. При этом Матиос подчеркнул, что речь идет именно о российском вооружении.

Кроме того, главный военный прокурор перечислил российские военные части. "Вторая батальонно-тактическая российская группа — 20-я отдельная мотострелковая бригада 49-й армии сейчас находится в городе Снежном. Ротно-тактическая группа — город Новороссийск. Десантно-штурмовая бригада — сейчас находится в городе Луганск. 155-я бригада морской пехоты с дислокацией во Владивостоке, 61-я бригада морской пехоты из города Спутник Мурманской области", — отметил он.

Впрочем, еще 14 декабря 2014 года аналитический отдел ГИ "Права справа" сообщил, что в Каменск-Шахтинске (Ростовская область, РФ) расположены подразделения (отдельный десантно-штурмовой батальон) 61-й отдельной Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота (место постоянной дислокации — Спутник, Мурманская обл.)

По информации "Правої справи", бойцы отдельного десантно-штурмового батальона 61-й бригады и бойцы отдельных подразделений 31-й гвардейской ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой бригады (место постоянной дислокации — Ульяновск) участвовали в боевых действиях на Донбассе.

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6 и 7 декабря 2014 года была проведена плановая ротация российских военных из 61-й бригады Северного флота. В ночь с 8 на 9 декабря в Донецк вошла колонна псковских десантников.

В феврале 2016-го в составе 5-й отдельной мотострелковой бригады ДНР (Обильное) в районе Марьинки было зафиксировано присутствие отдельных подразделений 61-й бригады.

22 мая 2015 "Права справа" обнародовала информацию, что в Каменск-Шахтинске расположены подразделения 20-й отдельной гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова бригады (Волгоград).

Кроме того, в мае 2015 была обнародована информация о местах пребывания на территории Луганской области отдельных подразделений ВС РФ, которые принимали непосредственное участие в войне на востоке Украины.

"В Луганске и поселке Новосветловка Краснодонского района Луганской области расквартированы подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии (место постоянной дислокации — Новороссийск). В с. Георгиевка Лутугинского района зафиксировано присутствие подразделений 31-й отдельной гвардейской ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой бригады (место постоянной дислокации — Ульяновск)", — говорилось в сообщении "Правої справи".

Стоит отметить, что информация аналитического отдела ГИ "Права справа" о присутствии подразделений ВС РФ на оккупированных территориях Донбасса подтверждена на высшем официальном уровне — главным военным прокурором Украины.

Напомню, в Международном суде ООН в Гааге пока продолжаются слушания иска Украины против России с целью наказания последней за агрессию против украинского народа.

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