В Египте украинцу "влупили" 25 лет за госпереворот. Журналист опубликовал письмо из тюрьмы

4 октября 2017, 11:31

Осужденный в Египте Чикош отметил, что украинская власть до сих пор не делает попыток вытащить его из тюрьмы.

Эдвард Чикош уже 7 год сидит в египетской тюрьме.

Украинец, уроженец Закарпатья Эдвард Чикош уже 7-й год отбывает наказание в тюрьме Египта по незаконному обвинению в попытке госпереворота.

Об этом написал украинский журналист Роман Бочкала и обнародовал письмо украинца на своей странице в Facebook

"Получил письмо из египетской тюрьмы. От нашего Эдварда Чикоша. Он гниет там уже седьмой год. Гражданин Украины. Его обвинили в попытке госпереворота. При власти тогда были братья мусульмане. Националисты, которые стали у руля, тупо отжимали бизнес. Чикош руководил крупным туроператором. Иностранцев в тот период выжимали из Египта. Политическая подоплека этого дела очевидна. Но кого это волнует? Влупили 25 лет. Без права апелляции", — написал он, добавив, что те, кто судил украинца, сейчас тоже находятся в тюрьме за незаконные решения.

По словам Чикоша, условия содержания в тюрьме за последние 2 месяца стали невыносимыми.

"После того как мне урезали мои дополнительные час-два прогулки — я уже тупо постоянно на высоких дозах гормональных лекарств, чтобы как-то дышать. Скоро октябрь и начнется мой 7-й год... у меня забрали все, включая медиаплеер... фильмы и сериалы были спасением от безумия— теперь 4 стены и окружение одноклеточных существ. Невыносимо, схожу с ума!" — заявил он.

В то же время осужденный украинец отметил, что украинская власть до сих пор не делает попыток вытащить его из тюрьмы.

"Боюсь, что со всеми реформами, которые необходимо принять срочно, депутаты х*р прилетят, не будет и демонстрации перед МИДом и посольством, и снова Шукри и Климкин не встретятся в NY на Генассамблее ООН. Уверен, наш МИД также не просит помощи у других государств", — подчеркнул он.

В свою очередь Роман Бочкала привел примеры, как власти других стран освобождает своих граждан из тюрем.

"Вспомнил, как Штаты освобождали своих египетских пленных. Тоже во времена "братского" режима Мурси, кстати, и он уже за решеткой... Вертолет с Delta Force завис над зоной. Через 15 минут американские арестанты были на палубе авианосца. Как Израиль спасает своих, тоже вызывает восхищение. Причем чаще всего дипломатически или путем выкупа. Не всегда гласного. Но главное результат. Что делает Украина? Реально — ничего. Пусть господа обижаются, но МИД имитирует процесс. Пишутся какие-то письма, ожидаются "важные" ответы... Но это все мышиная возня. То же самое касается Минюста. Украинская сторона до сих пор ни разу не поставила требование о выдаче Чикоша, его экстрадиции или амнистии. Сейчас политически выгоднее вытягивать других пленников", — резюмировал он. 

Напомним, что после событий "Арабской весны" президент Египта Хосни Мубаракбыл свергнут и отправлен за решетку. Позже состоялся суд, который 2 июня 2012 года приговорил его к пожизненному заключению за причастность к гибели демонстрантов во время январского восстания 2011 года.

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