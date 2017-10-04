В Польше вандалы осквернили консульство Украины в Жешуве, опубликованы фото

Возле герба Украины вандалы нарисовали виселицу и надпись Raus.
Об этом заявил представитель городской полиции города Адам Шельонг, пишет "Укринформ".
По его словам, сейчас по этому делу еще никто не задержан, а правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
"Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и сейчас постараемся выявить злоумышленников", — подчеркнул Шельонг.
В частности, неизвестные написали на здании консульства на польском языке: "Украина — ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", возле герба Украины нарисовали виселицу и надпись Raus (с немецкого "долой" — ред.), свастику и надпись по-русски "нет".
В свою очередь, местное издание rzeszow-news.pl пишет, что очевидцы видели, как вечером 30 сентября, неизвестный мужчина разрисовывал консульство. Люди призывали, чтобы он перестал это делать, но тот не обращал внимания на замечания.
"Мы имеем дело с гибридной войной", — сказал Петр Тима, президент Ассоциации украинцев в Польше.
Это первый такого рода инцидент относительно почетного консульства Украины в Жешуве.
Напомним, в апреле 2017 года в Польше националисты уничтожили памятник воинам УПА.
фото: Michał Okrzeszowski/Rzeszów News