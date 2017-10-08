В Крыму оккупанты отжали Ханский дворец

В аннексированном Россией Крыму подконтрольный Кремлю Госкомрегистр зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца в Бахчисарае.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Среди оформленных дворцовых объектов памятника общемирового значения — главный, гаремный, конюшенный, кухонный и свитский корпуса, Соколиная башня, Малая Ханская мечеть, 11 нежилых зданий, 3 складских помещения", — говорится в сообщении.

Ханский дворец — памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника, а также является кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму.

Фото: adonis-crimea.com.ua.