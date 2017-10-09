Беспредел в ДНР. Под Мариуполем "морпехи" отжимают дома мирных жителей — разведка

Комплектация так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов оккупантов на Донбассе лицами с уголовным прошлым приводит к росту количества преступлений, совершаемых как против мирного населения, так и внутри незаконных вооруженных формирований боевиков.

Об этом в ходе брифинга заявил спикер Министерства обороны по вопросам антитеррористической операции (АТО) Андрей Лысенко, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Российские наемники из состава так называемого 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в Новоазовске, угрожая оружием жителям населенного пункта Саханка, насильно вселяются в их жилища, пользуются их вещами и имуществом", — сказал он, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что боевик ЛНР застрелил двух "сослуживцев", а "морпех" ДНР — совершил самоубийство из-за издевательств.

Видео: Ukraine Crisis Media Center.