В Бахчисарае "суд" оккупантов выписал штрафы девяти задержанным крымским татарам

В оккупированном Бахчисарае незаконный "суд" присудил административные штрафы от 10 тыс. до 20 тыс. рублей девяти крымским активистам, задержанным российскими силовиками во время обысков 11 октября.

Об этом со ссылкой на координатора объединения "Крымская солидарность" Дилявера Меметова сообщают Крым.Реалии.

Ранее крымский юрист Лиля Гемеджи сообщила, что всем девяти активистам инкриминируют одновременное массовое пребывание в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка.

Утром в среду, 11 октября, стало известно, что в Бахчисарае в нескольких домах крымских татар российские силовики провели обыски. На местах российские силовики задержали людей, которые пришли к домам, где проходили обыски.

Российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщили, что силовики в Крыму якобы ликвидировали бахчисарайскую ячейку "Хизб ут-Тахрир" — организации, запрещенной в России и аннексированном ею Крыму.

Адвокаты подтвердили, что шестерых задержанных и доставленных в отделения ФСБ после обыска крымчан российские силовики подозревают в связи с организацией "Хизб ут-Тахрир".

В то же время активисты заявили, что у всех, кто подвергся обыску, есть дети: у Сулеймана Асанова — четверо детей, у Сервера Зекирьяева 12 детей и в доме есть новорождённый ребёнок, у Сейрана Салиева — четверо детей, у Мемета Белялова — один ребёнок, у Тимура Ибрагимова — четверо детей и в доме есть новорождённый ребёнок.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами — преимущественно крымские татары, но есть и украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

фото: ctrcenter.org