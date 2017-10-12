Видео ТСН о китайском городе будущего всколыхнуло Сеть и собрало более миллиона просмотров

Более миллиона просмотров в Facebook — такой огромный интерес вызвал сюжет "Заповедник будущего".

Сюжет вышел в программе "ТСН. Тиждень".

Уже в это воскресенье на "1+1" покажут новые тайны сверхсовременного китайского города, которые, должны вдохновить и украинцев на технологическую революцию.

Журналист Наталия Ярмола своими глазами увидела феноменальный китайский проект урбанистики — созданный с нуля город Шэньчжэнь. Всего за 30 лет на месте небольшой деревни была построена вторая "кремниевая долина". А численность жителей Шэньчжэня — легче мерить государствами, поскольку она перевалила за 20 миллионов (четыре Словакии). Этот город может заботиться о себе и своих жителей самостоятельно. В Шэньчжэне внедрена система "Smart city" ("Умный город"), которая делает жизнь людей проще, комфортнее, и главное — безопаснее. Она заботится о чистоте воды, может предотвратить возникновение пробок, аварий, а также уберечь людей от землетрясений.

Сейчас система "Smart city" внедрена в 100 китайских населенных пунктах и 50 городах мира, в том числе и постсоветских стран. При этом, ее могут позволить себе не только богатые государства. Например, в Кении она внедрена частично — там действует опция "безопасный город". Только за год благодаря этому преступность в стране сократилась на 60%.

Уже в это воскресенье в новом сюжете о городе будущего "ТСН. Тиждень" расскажет об автобусах без водителей и поездах, которые ездят быстрее самолетов, а также о велосипедах, которые вполне вписываются в сверхсовременную транспортную систему супергорода. Достижим ли такой технический прогресс для Украины, смотрите в "ТСН. Тиждень" в воскресенье, 15 октября, в 19:30 на телеканале "1+1".