Охранка ДНР ищет украинских "шпионов": проверяет авто и пассажиров, сверяет мобильные в базе данных

В оккупированных населенных пунктах возросло число мобильных патрулей.
Командование российских оккупационных войск на Донбассе продолжает осуществлять мероприятия, направленные на усиление контрразведывательного режима на оккупированной территории, по выявлению среди местных жителей лиц, не лояльных к оккупационным властям.
Об этом со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает информационно-аналитический центр Совета по национальной безопасности и обороне.
По данным украинской разведки, в населенных пунктах возросло число мобильных патрулей из числа представителей незаконной "полиции" и "министерства госбезопасности" ДНР, которые проводят проверку автотранспорта и пассажиров.
Во время проверки граждан их мобильные телефоны фиксируются, а IMEI-коды сверяют с базой данных, к которой патрули имеют оперативный доступ, добавили в ГУР МОУ.
Неделей ранее "Главред" сообщал, что охранка ДНР ловит "украинских шпионов", а пропаганда пугает "наступлением" ВСУ.