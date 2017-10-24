Некомплект в "армии" ЛДНР: из зэков сколачивают штрафную роту, формируют "казачье войско"

На оккупированном Донбассе, учитывая некомплект личного состава в 100-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го армейского корпуса ВС РФ начато изучение личных дел осужденных военнослужащих для формирования штрафной роты в количестве 150 человек.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, сообщает пресс-служба МО.

"В случае обострения обстановки, предусмотрено применение сводного подразделения на передовых позициях и формирование новых военизированных подразделений", — пояснил представитель.

Кроме того, добавил он, в соответствии с указом главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко, на временно оккупированной территории Донецкой области формируется так называемое "Приазовское казачье войско".

"В настоящее время начат набор добровольцев на прохождение службы в одном из таких полков", — сообщил Лысенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР российские офицеры отжимают авто у местных жителей.