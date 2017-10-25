Травмы, медикаментозный сон. Врач рассказал о состоянии беременной, пострадавшей в кровавом ДТП в Харькове

В Харькове беременная местная жительница Жанна Власенко, пострадавшая в результате наезда иномарки, по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна, у нее травмы таза и головы.

Об этом пишет NewsRoom, ссылаясь на данные заместителя главного врача по медчасти Областной клинической больницы Владимира Яроша.

По его словам, пациентка обеспечена необходимыми препаратами, в том числе — за счет пожертвований частных лиц, ее постоянно навещают муж, близкие и родственники.

"Пациентка находится в медикаментозном сне, у нее травмы таза и головы. Сейчас она спит, двигаться ей нельзя, чтобы никак не навредить беременности. Травма головы вызывает нервное возбуждение", — отметил собеседник.

Еще одна пострадавшая — 25-летняя девушка, которая получила тяжелую черепно-мозговую травму — демонстрирует положительную динамику. "Она находится в сознании, в понедельник (23 октября — Ред.) пострадавшую перевели в нейрохирургическую палату", — добавил зам главврача.

Напомним, 18 октября в центре Харькова вблизи пересечения ул. Сумской и переулка Мечникова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — травмированы и доставлены в больницу.

За рулем Lexus находилась Алена Зайцева, ее задержали правоохранители. Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления. В Харькове на заседании суда прокурор сказал, что в ходе медосмотра в организме студентки были обнаружены опиаты, потом ей избрали меру пресечения.