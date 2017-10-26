Российская "помощь". Боевикам на Донбасс перебросили "Грады"

На оккупированном Донбассе противник ежедневно осуществляет проверку боевой готовности частей и подразделений 1 АК ДНР и 2 АК ЛНР, которые оперативно подчинены 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Он отметил, что боевики приводят на определенных участках в высшие степени боевой готовности свои мобильные огневые и бронегруппы, а также проводят тренировки своих дежурных артиллерийских подразделений и средств ПВО, путем выхода боевых расчетов на огневые позиции и подготовки их к стрельбе для поражения реальных целей сил АТО.

"Для обеспечения террористической деятельности частей и соединений "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" на протяжении недели с территории России было доставлено около 1600 тонн ГСМ, 600 тонн материально-технических средств (ж/д. ст. Ровеньки и Иловайск), а также не менее 20 ед. тяжелых вооружений (в т.ч. 4 единиц 122-мм РСЗО "Град")", — рассказал Тымчук.

Напомним, ранее в "армии" ЛДНР из зэков сколачивают штрафную роту, формируют "казачье войско".