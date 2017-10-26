Подробности мощного взрыва в Донецке, опубликованы фото и видео с места события

Стали известны подробности мощного взрыва в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома в оккупированном Донецке. В результате взрыва пострадали пять человек, среди них двое детей четырех и восьми лет.

По предварительной версии, взорвался газ, сообщает РИА Новости.

Как сообщили стасатели ДНР, взрыв произошел между вторым и третьим этажами, из-за чего обрушились перекрытия.

В Сети начали появляться видео с места взрыва.

Кроме того, можно увидеть, что в одной из квартир вспыхнул пожар, а другие квартиры разнесло вдребезги.

Напомним, ранее сообщалось о двух пострадавших.

Фото: ostro.org; Видео: youtube.com