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Подробности мощного взрыва в Донецке, опубликованы фото и видео с места события twitter.com/SpmBp
-
Подробности мощного взрыва в Донецке, опубликованы фото и видео с места события twitter.com/SpmBp
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Подробности мощного взрыва в Донецке, опубликованы фото и видео с места события ostro.org
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Подробности мощного взрыва в Донецке, опубликованы фото и видео с места события ostro.org
-
Подробности мощного взрыва в Донецке, опубликованы фото и видео с места события ostro.org
Стали известны подробности мощного взрыва в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома в оккупированном Донецке. В результате взрыва пострадали пять человек, среди них двое детей четырех и восьми лет.
По предварительной версии, взорвался газ, сообщает РИА Новости.
Как сообщили стасатели ДНР, взрыв произошел между вторым и третьим этажами, из-за чего обрушились перекрытия.
В Сети начали появляться видео с места взрыва.
Кроме того, можно увидеть, что в одной из квартир вспыхнул пожар, а другие квартиры разнесло вдребезги.
Напомним, ранее сообщалось о двух пострадавших.
Фото: ostro.org; Видео: youtube.com